Пятидесятилетняя модель раскрыла секрет своей молодости
Жительница английского города Йорк Шани Хаган раскрыла секрет своей молодости, передает «МИР 24».
Хаган 50 лет, однако выглядит она как двадцатилетняя девушка. В этом году в конкурсе красоты «Улыбка вселенной» заняла почетное третье место.
Женщина рассказала, что ее внешность практически не менялась с 21 года.
Модель отмечает, многие пытаются раскрыть секрет ее внешности.
— Все просто — у меня нет отношений. В моей жизни нет мужчины, который заставляет меня нервничать. Поэтому у меня нет морщинок и других признаков старения, — говорит она.
Кроме того, Хаган употребляет в пищу большое количество овощей и фруктов, выпивает по 2 литра воды в день, старается высыпаться. Перед сном женщина делает медовую маску.
Источник: mir24.tv
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