Искусственный интеллект страшнее Большого Брата...

Приехали. Студентов начнут отчислять из вузов, учитывая советы искусственного интеллекта.

Об этом заявил директор Центра EDCrunch University НИТУ «МИСИС» Нурлан Киясов. Предполагается, что искусственный интеллект даст оценку по различным параметрам: успеваемость, активность и поведение учащихся. На основе этих данных будет решаться дальнейшая судьба студентов.

Вам страшно? Мне – да. В веселые времена моего студенчества поводов для отчисления было ровно два: АН и АП. В смысле академическая неуспеваемость и аморальное поведение. С неуспеваемостью ясно – не сдал сессию. Под «аморалкой» подразумевались простые вещи: подрался, попал в медвытрезвитель (тогда они еще были), нахамил преподавателю.

Иными словами, заборов вокруг нас, молодых, было не очень много. А сейчас, вероятно, в России хотят задействовать опыт Китая. Там во многих провинциях с 2014 года действует Система социального кредита. Это значит, что за всякий хороший и неблаговидный поступок начисляются и снимаются баллы. Неправильно припарковался, прошел в метро по чужой соцкарте, ехал в автобусе без билета, не вышел на субботник, опоздал на работу, перешел улицу не в том месте – баллы снимаются. Участвуешь в субботниках, вовремя выплачиваешь кредит, за год ни одного нарушения ПДД, получил на работе поощрение – баллы начисляются.

Роботы присмотрят за студентами Фото: Наталья Пьетра, «Вечерняя Москва»

Если баллов не достает – ты попал. Тебя не берут на работу в бюджетную сферу, не продадут билет на самолет или удобный скоростной поезд, не выпустят заграницу, не дадут банковский кредит и т. д. и т. п. Почему? А потому что ты ненадежный товарищ. Не знаешь, чего от тебя ожидать. Примерно то же самое, вероятно, хотят ввести в российский вузах. Это ужас? Да, это ужас.

Джордж Оруэлл, написавший в «1984» о Большом Брате, который «следит за тобой», был просто ребенком. Потому что Большой Брат нервно курит в углу – по сравнению с китайским и, вероятно, будущим российским нововведением. На живых людей – с их страстями, ошибками, нервными срывами и глупостями – надевают ярмо. Теперь, дружок, тебе из человека нужно стать позитивно улыбающимся роботом. Ты куришь? Выпиваешь по пятницам? Ешь копченую колбасу? Поругался во дворе с соседом? Не ходишь в фитнес-центр? Не пришел голосовать? Не родил детей? Развелся? Да ты просто негодяй. Не видать тебе бесплатного лечения, повышения в должности, да и в метро, пожалуй, скоро пускать перестанут.

В Китае быстро идет к этому. Систему социального кредита хотят ввести на территории всей страны уже в 2020 году. В России пока присматриваются.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»