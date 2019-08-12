Бывший президент «Спартака» рассказал о возможных отставках в РПЛ
Бывший владелец и президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказал предположения, кто будет первым отправлен в отставку среди тренеров команд РПЛ.
По его мнению, заменить могут тренеров «Динамо» и «Спартака».
— Самая очевидная отставка — Хохлова. Человек не первый сезон в «Динамо» не показывает результат. Потрачены серьезные деньги, а результат такой же, что и в предыдущем сезоне, — пояснил Червиченко в комментарии ФАН.
Олега Кононова, тренера «Спартака», пока спасает появление футболлиста Андре Шюррле. По мнению эксперта, именно благодаря его действиям команда начала играть и показывать неплохие комбинации на поле.
Андрей Червиченко считает, что не стоит опасаться увольнения тренеру «Сочи» Александру Точилину. Команда только начинает формироваться заново и показывает неплохую игру.
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