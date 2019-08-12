Мошенники использовали имя Меган Маркл для продажи таблеток для похудения

В Сети появилась реклама таблеток для похудения, разработанных якобы Меган Маркл. Мошенники разместили на сайте фейковое интервью с герцогиней Сассекской, в котором она «рассказала» о действии средства.

— После родов я потеряла форму. Но с помощью этих таблеток я опять такая, как и раньше, — говорилось в материале.

Злоумышленники написали, что таблетки стали делом жизни Меган Маркл и что они приведут фигуру в порядок за очень короткий срок.

Диетологи отметили, что состав таблеток вызывал сомнения и мог быть опасным для здоровья из-за содержания кофеина. Он провоцирует слабость, головные боли, тревожность. The Mirror уточняет, что средство не прошло проверку органами здравоохранения. Эксперты предупредили покупателей о потенциальном вреде таблеток.

Представители Меган Маркл поблагодарили издание и сказали, что в меры по борьбе с незаконными действиями в отношении герцогини будут приняты в ближайшее время.

Читайте также: Меган Маркл рассказала о самом судьбоносном дне в своей жизни