Индонезийская учительница спасла детей от питона голыми руками
В Индонезии учительница спасла напуганных учеников от питона. Заметив змею, женщина голыми руками схватила ее и вынесла из школьного класса.
Преподавательница Путу Аю вспоминала, что 9 августа во время урока в государственной средней школе в классную комнату заполз питон длиной около двух метров. Дети запаниковали, однако учительница не растерялась.
— Я впервые держала в руках змею. Я приняла решение избавиться от нее, потому что дети паниковали и отвлекались от занятий, — приводит ее слова портал AsiaOne.
До того как подоспела помощь, женщине пришлось управляться с сопротивляющимся питоном в одиночку. Затем учителя и школьники помогли перевязать змее морду и передали ее местным жителям, чтобы те отнесли питона в безопасное место.
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