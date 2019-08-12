Эксперт оценил интерес Индии к проекту «Арктик СПГ — 2»
Интерес Индии к проекту «Арктик СПГ — 2» вполне объясним. Такое заявление в комментарии ФБА «Экономика сегодня» сделал руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов.
Замминистра энергетики РФ Антон Инюцын 12 августа сообщил, что компания «Новатэк» заинтересована в привлечении Индии к проекту «Арктик СПГ — 2» и заключении контактов на поставку газа.
В свою очередь индийский министр торговли и промышленности Пиюш Гоял отметил готовность страны принимать участие в разведочных работах в Арктике.
Эксперт Александр Перов отмечает, что Индии необходимо удовлетворить «энергетический голод». Страна нуждается в больших по объему поставках СПГ, поэтому и рассчитывает на сотрудничество с Россией. Партнерские отношения будут выгодны для обеих стран, передает rueconomics.ru.
— Добыча газа в сложных климатических условиях диктует России необходимость поиска партнера, а Индии нужно удовлетворять энергетический голод, — пояснил эксперт.
«Арктик СПГ — 2» — проект компании «Новатэк» по добыче природного газа и по производству сжиженного природного газа на Гыданском полуострове.
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