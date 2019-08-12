Детский сад на 200 мест построят в ТиНАО
В деревне Верхнее Валуево поселения Филимонковское построен детский сад, рассчитанный на 200 мест. Дошкольное учреждение площадью 1300 квадратных метров возвели за счет городского бюджета.
Детский сад оборудован помещениями для занятий спортом и музыкой, столовой, зоной отдыха и медицинским блоком.
Уже в августе здание планируют сдать в эксплуатацию. Соответственно в сентябре учреждение будет готово к приему посетителей.
Руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин рассказал, что объем строительства социальных объектов в ТиНАО значительно увеличился. Кроме того, в развитии социальной инфраструктуры в строящихся жилых комплексах новых территорий принимают участие частные инвесторы. Соответствующая информация размещена на официальном сайте мэра Москвы.
— 14 социальных объектов строятся сейчас в ТиНАО за счет средств городского бюджета. Это восемь школ и шесть детских садов, — уточнил Владимир Жидкин.
Всего в этом году бюджетные детские сады смогут принять 1225 детей.
Читайте также: Московская электронная школа напомнит правила грамматики