Двух пассажиров рейса Москва — Ростов-на-Дону задержали на борту
Полицейские задержаны двух пассажиров авиарейса Москва — Ростов-на-Дону. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.
Информация о нарушителях поступила в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Платов.
— Прибывшему наряду транспортной полиции командир воздушного судна сообщил, что два пассажира во время полета распивали спиртные напитки и выражались нецензурной бранью, на замечания членов экипажа не реагировали, — рассказали в пресс-службе.
Нарушителями оказались 29-летние жители Московской области. В отношении их были составлены административные протоколы за совершение правонарушений, статьями «Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна», «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и «Мелкое хулиганство».
Санкции данных статей предусматривают наказание в виде штрафа или административного ареста на срок до пятнадцати суток.
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