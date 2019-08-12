Ученые из России создали предсказывающий вредные мутации искусственный интеллект
Ученые из Российской Федерации совместно с коллегами из Индии создали методику, позволяющую предсказать, какие мутации в молекуле того или иного белка окажутся вредными. В работу были вовлечены молекулярные биологи и математики из «Сколтеха» и МФТИ.
С помощью методики создается система машинного обучения, которая, в свою очередь, и определяет возможную вредную мутацию.
Петр Попов из «Сколтеха» рассказал, что в работе было использовано сочетание «одномерной» информации об аминокислотных последовательностях белков и трехмерных данных по их структуре.
— С его помощью ученые и разработали модель, позволяющую выявлять те замены в мембранных белках, которые непосредственно связаны с различными заболеваниями, — передает РИА Новости слова Попова.
Уточняется, что с помощью новой разработанной российскими и индийскими специалистами методики процесс поиска вредных мутаций значительно упростится. Раньше это действие было крайне длительным и затратным.
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