Встретил любовь на танцплощадке

Вот как они познакомились. Молодой курсант ЧВВМУ им. П. С. Нахимова Владимир Нарыжный, окончив первый курс училища, поехал на каникулы к своему лучшему другу в город Прилуки Черниговской области. Еще в поезде он сказал: «Знаешь, Юра, я чувствую, что в твоем городе со мной случится что-то важное, возможно, я встречу там свою любовь». На следующий день друзья пришли на танцевальную площадку возле Дома культуры, где Володя увидел темноволосую кареглазую девушку с тоненькой талией и пригласил ее танцевать… Это и была Люба Чернилевская, которая через много лет станет нашей бабушкой.

На третий день знакомства Владимир предложил ей никогда не расставаться, но Люба в тот момент окончила с отличием педагогический техникум и уезжала работать в Днепродзержинск Днепропетровской области.

Целый год они переписывались, а потом Владимир приехал и сказал, что без Любы не уедет. Это было 14 августа 1964 года. Они поженились и уехали в Севастополь, к месту учебы дедушки.

Начались трудные времена и испытания. До окончания училища было еще три долгих года. Жили молодые на квартирах, на чердаках и в подвале. Бабушка рассказывала, как на чердаке зимой топила «буржуйку», к утру печка остывала, и на бабушкиных волосах оседал иней.

Семья желает Любови Игнатьевне и Владимиру Андреевичу здоровья и долгих лет жизни Фото: личный архив семьи Нарыжных

Через год у них родилась дочка Наташа, моя мама. Зарабатывала бабушка 45 рублей в месяц, работая в детском саду воспитателем, 25 из них уходило на оплату квартиры. Случалось даже, что бабушка падала в голодные обмороки...

Окончив с отличием училище, дедушка получил назначение в НИИ. Дальше была жизнь в общежитии с общей кухней на 18 семей и двумя газовыми плитами на всех, но это уже была «своя» комната. Через несколько лет они получили маленькую квартирку на первом этаже. Родилась еще одна дочка, Ирина.

Дедушка защитил диссертацию кандидата военных наук, а бабушка окончила педагогический институт. Его перевели на службу в Москву, и с тех пор семья обитает здесь…

Сейчас у Любови Игнатьевны и Владимира Андреевича два внука, две внучки и два правнука. Дедушка с бабушкой изо всех сил стараются поддерживать друг друга и помогать детям и внукам. Семья желает им здоровья и долгих лет жизни.

Владимир Нарыжный, внук

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