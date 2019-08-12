Дима Билан рассказал, что нашел свои первые «эксклюзивные» записи

Российский певец Дима Билан на своей официальной странице в социальных сетях сообщил, что на «ностальгической волне» нашел свои первые записи, которые он сделал в 18–19 лет. Теперь исполнитель думает, стоит ли делиться юношескими песнями с аудиторией.

Билан назвал обнаруженные композиции «полунаивными сочинениями». Кроме того, певец рассказал, что на кассетах остались записи еще более ранних песен — небольшие отрывки композиций периода, когда певцу было 14–15 лет.

Также, сообщает исполнитель, он нашел сохранившиеся на аналоговых носителях диалоги с младшей сестрой.

— Она минут 30 рассказывает сказки звонким голосом и с юмором! Я валялся под столом от умиления и смеха. Я специально писал ее голос, чтобы потом предъявить и сказать — вот, смотри, какой у тебя брат молодец, — пишет Билан в Instagram.

Относительно своих «эксклюзивных» композиций певец отметил: он обнародует небольшие куски в случае, если его пост наберет достаточное количество лайков, которое, впрочем, Билан не уточнил.

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