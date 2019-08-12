Синоптики фиксируют ночью до плюс восьми градусов (это в июле-то!), дачники не без оснований опасаются за урожай, а городские жители достали из шкафов пальто и куртки...

А что происходит с погодой в столицах других стран, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали ее корреспонденты.

Журналист Николай Мастеров из Пекина сообщил, что второе лето проводит в Китае, и это лето очень отличается от предыдущего. В этой стране жара — обычное явление, но этим летом она пришла гораздо позже, лишь две недели назад. Июнь же выдался достаточно прохладным, и это очень удивило многих местных жителей.

— А вот сейчас находиться на улице просто невыносимо. Термометры показывают 36–38 градусов, но переносятся они как 44–46 градусов. На асфальте лежат цикады, едва шевеля лапами: жарко всем, не только людям, но и насекомым, — поделился своими наблюдениями собеседник.

При этом, по словам Мастерова, китайцы умудряются не жаловаться на погоду, они люди терпеливые, просто защищаются от плохой погоды — как от солнца, так и от дождя.

— В жару воду на улицах не раздают, но в туристических местах много специальных кабин для охлаждения, которые оборудованы не только кондиционерами, но и туалетом, автоматами для воды и бесплатным Wi-Fi. Это бесплатные кабины, там может разместиться до 30 человек, — уточнил журналист.

Предприниматель Хайме Гомес рассказал, что в Испании в июле и августе всегда жарко, и местные жители к этому давно привыкли.

— Может быть, остальным жителям Европы летняя жара в новинку, они к этому не привыкли, но у нас это нормальное явление. Власти традиционно предупреждают пожилых людей и детей, чтобы они по возможности не выходили на улицу в самые жаркие дневные часы, — сообщил Гомес.

Кроме того, житель Мадрида Хайме Гомес рассказал, что каждое лето в Каталонии горят леса, этим здесь тоже никого не удивишь.

Ольга Ккаили, генеральный директор туристической компании Gloria Travel Services из кипрской столицы Никосия, рассказала, что начало августа — самый жаркий период, столбики термометров поднимаются здесь до 45 градусов.

— Впрочем, рядом с морем люди чувствуют себя более комфортно, здесь жара переносится гораздо легче. Но мы настоятельно советуем туристам не загорать без защитного крема, особенно с полудня до 16 часов, можно получить серьезный солнечный ожог, да и вообще нанести вред здоровью, — отметила Ккаили.

По словам Ольги, аномалией для Кипра все-таки является не жара, а снег. Он вызывает изумление, удивление и восторг: люди считают своим долгом сфотографировать это диво дивное.

— Местные власти просят жителей надевать головные уборы, запрещают в период сильной жары строительные работы, чтобы у людей не было обмороков. С этим здесь достаточно строго. Предприниматели, правда, из-за жары не закрывают магазины раньше. Это может происходить в августе, когда пару недель их сотрудники могут находиться в отпусках, — сообщила Ольга Ккаили, добавив, что август на Кипре обычно — период отпусков.

Что касается других мер, которые помогли бы людям переносить такую неблагоприятную погоду, то тут действует принцип: спасение утопающих — дело рук самих утопающих: маски стоят недорого, а воду продают на каждом углу.

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