Мешают ли нам мигранты

В Приморье планируют ввести запрет на выдачу иностранным гражданам патентов на работу водителями. Профсоюзы предлагают отдавать рабочие места местным жителям, которые готовы работать по этой специальности. А как в Москве? Не назрела ли необходимость ввести ограничения для работников-мигрантов? Например, для таксистов, коммунальщиков и сотрудников общепита?

ПОЛИТИКА

Рынок один для всех

Дмитрий Гордеев, заместитель гендиректора ассоциации «ЖКХ и Городская среда»:

— Сегодня в Москве большая часть работников ЖКХ — мигранты. Одна из главных причин — довольно низкие зарплаты, за которые не согласны работать граждане России. Даже если в ЖКХ ввести для мигрантов квоту, я не думаю, что россияне станут занимать их места. При этом, надо понимать, мигрантов в ЖКХ много еще и потому, что ими значительно проще управлять. А иногда и обирать, заставляя расписываться за одну зарплату, а на самом деле платить другую. Эти случаи, я считаю, нужно расследовать и виновных по закону наказывать. А просто запрещать мигрантам работать в каких-то сферах — неправильно. У нас все-таки свободный рынок труда. Если мигрант находится на территории Москвы законно, если он купил патент, то почему ему должны запрещать занимать какие-то должности, если они не связаны с государственной тайной? У нас ведь даже среди топ-менеджеров госкорпораций есть иностранные граждане. И никто не говорит, что их нужно уволить или ввести какую-то квоту на иностранцев. Если человек компетентен, если его квалификация устраивает работодателя, то почему ему запрещать работать? На основании цвета кожи?

ТРАНСПОРТ

Таких таксистов нам не нужно

Олег Амосов Председатель общественного движения «Форум Такси»:

— Есть прямой указ президента РФ, ограничивающий использование иностранной рабочей силы для коммерческих перевозок. И что же? По данным ГИБДД, 62 процента московских таксистов — иностранцы! Большая часть из них — жители стран Центральной Азии и Закавказья. Они, как правило, водили в своей стране грузовик в степи и вообще не видели светофоров. А тут — Москва с ее сложнейшей дорожной ситуацией. Неудивительно, что, работая здесь, они постоянно попадают в аварии, подвергая жизнь пассажиров опасности. Почему это происходит? А потому, что есть пробелы в законодательстве. Так, например, многие иностранцы получают на родине права международного образца, с которыми имеют право ездить в России. А нередко эти права вообще поддельные, и наши гаишники просто не могут их распознать, потому что не знают, как они там, в далекой стране, выглядят. В общем, ситуацию нужно как-то разрешать, потому что такси, управляемые такими «водителями», опасны.

ИДЕЯ

Патенты по разной цене

Владимир Рожков, эксперт рынка труда, бывший первый заместитель руководителя Департамента труда и занятости населения города Москвы:

— Проблема засилья мигрантов в отдельных отраслях есть, и серьезная. Сегодня, например, московскому выпускнику кулинарного колледжа трудно устроиться в общепит: места заняты иностранцами. Почему? Потому что им можно меньше платить — особенно если они нелегалы, можно заставлять работать по 14 часов в день. То же самое касается коммунальных работников. Молодому российскому слесарю, кровельщику, электрику непросто найти работу, потому что в этой сфере кругом иностранцы. Есть ли выход? Разумеется. Я считаю, что цена патента на занятие трудовой деятельностью должна быть для мигрантов дифференцированной — в зависимости от состояния рынка труда в той или иной специальности. В дворники россияне не идут? Отлично — пусть патент стоит дешево, и его купят иностранцы. Хотят россияне работать в Москве водителями? Конечно! Многие сюда за этим и едут. А значит, патент для иностранцев должен стоить дорого. Возможен даже так называемый выдавливающий тариф, скажем, 80 тысяч рублей в месяц. Если его ввести, состав водителей такси и общественного транспорта резко изменится. И так нужно разбираться буквально с каждой отраслью. Только тогда конкуренция иностранной рабочей силы с нашей будет более-менее честной. А пока патент стоит для всех одинаково, будут существовать отрасли, откуда иностранцы россиян буквально выдавливают.

МЕДИЦИНА

Надо оценивать только квалификацию Александр Мясников Главврач московской городской больницы № 71, телеведущий:

Когда я работал в Америке, то удивлялся: примерно 70 процентов врачей были индусами, большинство остальных — китайцы и русские. Сегодня мигрантов среди московских врачей тоже достаточно много. Почему так? А потому, что у нас достаточно высокие зарплаты — вот и едут. И не надо думать, что мигранты, работающие в медицине, как специалисты некомпетентны. Начнем с того, что просто так с иностранным дипломом они работать не смогут. Сначала нужно обратиться в Минздрав и подтвердить свои знания. Простой пример: каждый выпускник лечебного факультета российского медицинского вуза должен прослушать столько-то часов по психиатрии. И вот чиновники Минздрава смотрят зарубежный диплом и проверяют: прослушал ли эти часы иностранный специалист. Если нет — он обязан это сделать, иначе разрешения на работу ему просто не дадут. То же самое касается и всех других знаний, которые доктор как специалист обязан из вуза вынести.

Сегодня ситуация такова, что я как главный врач могу выбирать себе лучших специалистов. У меня в больнице работают врачи из Челябинска, Кемерова, медсестры из Смоленска. Сейчас жду врача из Узбекистана — она как раз вопросы с Минздравом решает. Мне без разницы, кто где родился и кто чей гражданин, — интересует только квалификация. Кстати, не нужно думать, что если врач по виду и фамилии явный мигрант, то он учился не в России. Зайдите в любой медицинский вуз страны — там огромное количество ребят и девушек стран СНГ и дальнего зарубежья. Наше медицинское образование котируется, и наш рынок труда позволяет хорошему доктору хорошо зарабатывать. Поэтому граждане многих соседних стран и едут к нам учиться, а потом — остаются работать. В общем, я считаю, вводить квоту для мигрантов в здравоохранении просто нет смысла. Что по-настоящему жестко нужно отслеживать, так это квалификацию специалистов — причем не важно, какой они национальности и какое имеют гражданство.

ВЛАСТЬ

Мы уже регулируем поток иностранных рабочих

Михаил Антонцев, председатель Московской федерации профсоюзов, депутат Мосгордумы:

— Разумеется, квотирование нужно! Более того — в Москве оно уже есть. При правительстве города работает комиссия по привлечению иностранной рабочей силы. В нее обращаются работодатели, которые хотят привлечь мигрантов и доказывают, что без них обойтись не смогут. А комиссия смотрит, достаточно ли на рынке труда, скажем, бетонщиков, отделочников или дворников, ищущих работу, но при этом имеющих гражданство России. Если достаточно, то работодателям просто не дают разрешение на привлечение мигрантов. И если бы не такая политика, город от потока иностранных рабочих уже задохнулся бы! Да, в отдельных отраслях городской экономики мигранты уже преобладают. Почему? Многие считают, что дело в низких зарплатах, на которые не согласны жители регионов России и уж тем более москвичи. Но это не так. Наши сограждане просто не хотят работать в таком режиме, как, скажем, работают дворники во время снегопадов. Это очень тяжело физически. При этом нельзя не отметить, что регионы России начали оживать. Во многих стало больше рабочих мест, поэтому россияне уже не так активно едут в Москву на заработки — ну разве что вахтовым методом.

Вот и получается, что вакансии занимают мигранты, готовые работать в авральном режиме.

РЕПЛИКА

Ирина Рукина Доктор экономических наук, академик Российской академии естественных наук (РАЕН):

— Москва должна иметь квоту на привлечение мигрантов по каждой конкретной специальности — исходя из ситуации на рынке труда. И ни одного мигранта сверх квоты не привлекать!

*Мнение экспертов может не совпадать с точкой зрения редакции «Москвы Вечерней»