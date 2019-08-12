Хавьер Бардем призвал страны ЕС помочь мигрантам с судна Open Arms
Испанский актер Хавьер Бардем обратился с призывом к странам ЕС помочь мигрантам, которые находятся на борту судна Open Arms. Корабль находится в центральном Средиземноморье.
По словам актера, он призывает возглавить процедуру распределения всех спасенных по различным государствам ЕС исполняющего обязанности председателя правительства Испании Педро Санчеса.
Бардем отмечает, что из указанной страны родом волонтеры НКО Open Arms, которые с риском для жизни спасают других людей. Обращение актера опубликована на странице Open Arms в Twitter.
#JavierBardem se une a nuestra voz.— Open Arms (@openarms_fund) 12 августа 2019 г.
Por humanidad, por ética, por la dignidad humana. Por todo ello#PuertoSeguroYa
Mil gracias, Javier pic.twitter.com/SJ4RiPf9pu
Напомним, что ранее на судно продовольствие доставил американский артист Ричард Гир.
В настоящее время на Open Arms находятся более 120 мигрантов, которых отказываются принимать в близлежащих государствах.
Уточняется, что в результате двух операций — в 78 милях от берегов Ливии и недалеко от Лампедузы — спасли 124 мигрантов, в том числе 32 несовершеннолетних. Власти Италии эвакуировали троих, включая двух беременных женщин.
Остальных мигрантов Италия и Мальта принять отказались. Франция, Германия и Испания на запросы Open Arms не отвечают.
Позицию государств общественная организация Proactiva Open Arms назвала «позорной».
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