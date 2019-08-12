Танец: история без слов

«Русский национальный балет «Кострома» является одним из самых молодых профессиональных хореографических коллективов в РФ, представляющих традиционное народное искусство. Тем не менее, уже более 20 лет он является носителем традиционной народной культуры. Продюсер и президент балета, заслуженный работник культуры Российской Федерации Елена Царенко рассказала «ВМ» о том, как иностранцы воспринимают представление, и как синтезировать традиции и современность.

- Как родилась идея создания балета?

— Скорее это была не идея, а твердое решение следовать мечте. Мы с Юрием (художественный руководитель и главный балетмейстер балета «Русского национального балета «Кострома», заслуженный деятель искусств РФ) были молоды и полны энергии, имели хорошее хореографическое образование и опыт работы в сфере самодеятельного творчества профессионально-технического образования. Конечно, переломные девяностые открывали бескрайние перспективы и разные пути развития, по которым мы пытались идти. Но судьбоносным для нас стал только один, тот, который привел к созданию своего хореографического коллектива. В 91 году в России появился первый частный театр народного танца «Кострома».



— Спектакли представляют собой историю или последовательные номера? Каждая история является продолжением предыдущей или спектакли показывают отдельные события?

Каждое представление Балета это – не произвольный набор красочных танцевальных номеров, а повествование. Каждый спектакль имеет единую драматургическую концепцию, каждый раз рассказывает своему зрителю увлекательную историю - будь то история страны, история зарождения христианства, традиций этносов, или история военных подвигов русских воинов. История повествуется в танцевальном жанре, понятном зрителям всех возрастных групп и народов мира без перевода и дополнительных пояснений. Поэтому историю Руси с неподдельным интересом и удовольствием познают и «проживают» её вместе с артистами Балета и иностранные туристы, и старшее поколение страны, и российская молодежь.



— В чем заключается авторский стиль балета? Как удаётся совместить классический и народный танцы?

Прежде всего, в органичном переплетении народного искусства и классических форм. В драматургии каждого нашего спектакля к выверенным элементам корневой культуры различных этносов добавляются новый хореографический рисунок, изящество и утонченность классической хореографии. Ведь, как Вы знаете, символом нашего Балета является балетная туфелька и лапоток в единой связке, олицетворяющие собой красоту классического танца и мощь народной культуры.

— Как иностранцы реагируют на постановки во время зарубежных гастролей в том числе международного проекта "Танцевальная увертюра мира"?

— Мы недавно рассуждали с Юрием о том, что среди органичного единения хореографии спектакля у нас есть номера, близкие и понятные русским зрителям - "Молитва", "В чайной", и иностранцам - традиционные "Калинка" («Праздничная»), женские хороводы «Грустиночка» и "Волга". Они как-то по-особенному их переживают. Это удивительно, но шоу, как единое целое, везде проходит с успехом. Когда мы выезжаем на гастроли, русский зритель принимает артистов подлинно тепло и эмоционально, при этом и иностранцы очень восторженны. Для меня это загадка, таинство какое-то. Почему за рубежом с такой любовью воспринимают русский фольклор? Вот, например, если взять фольклор индийский, то, уверена, на него пойдут только любители, ценители или те, кто изучает это направление.

Поэтому я всегда своим артистам и во всех интервью говорю, что зритель везде одинаков. Если зрелище красиво, впечатляюще, эмоционально наполненное, то оно необходимо зрителю. Здесь используются категории, которые для всех понятны как любовь, красота, зима, весна, лето. Язык пластики универсален.



— Планируется ли реализация новых проектов, приуроченных к 30-тилетию коллектива?



— К своему юбилею в 2021 году мы планируем дать турне в рамках собственного международного проекта «Танцевальная увертюра мира». Специально для этого сейчас создается программа о культуре разных стран. Наши артисты изучают фламенко, Ирландию, кубинские, африканские танцы – уже несколько лет с ними работают лучшие педагоги-специалисты со всего мира. Пока лишь могу сказать, что первое отделение спектакля будет историческим и раскроет тему Шелкового пути, второе отразит культуру Ирландии 40-х, Кубы 50-60-х годов, Испании, Африки и других стран.

Также мы хотим поставить красивую добрую зимнюю сказку «Снегурочка». Эта тема нам очень близка, ведь Кострома – ее родина. Но до юбилейных торжеств еще много-много работы - гастроли в Польше, в Бразилии, а также проведение героико-исторического тура по городам воинской славы в честь 75-летия Победы.