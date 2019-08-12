Москвичи Ксения и Михаил рассказали, как воспитывают семерых детей

При встрече Ксения сообщила мне, что в скором времени их семья станет еще больше: в декабре должен родиться их восьмой ребенок.

Супруги не скрывают: разумеется, большая семья — это большие хлопоты. Но и счастье огромное.

— Особенно когда твои мальчишки и девчонки радуют тебя своими успехами, — говорит Михаил.

Ксения и Михаил познакомились в 2002 году во время поездки в Германию.

— Я училась в педагогическом институте на факультете романо-германской филологии, — вспоминает Ксения. — Представилась отличная возможность проверить знания немецкого языка, полученные в вузе.

Михаил — практикующий врач, одновременно занимается научной работой и преподает в институте. А тогда, в начале 2000-х, он стал одним из самых молодых ученых, получивших звание доктора медицинских наук.

Тема его диссертации звучала так: «Применение магния в комплексной антигипертензивной терапии у больных эссенциальной артериальной гипертензией».

— Медицина в нашей семье — занятие потомственное, — улыбается Михаил Чубаров. — Мои родители тоже работали в больнице: отец — заведующий отделением функциональной диагностики, мать — преподаватель ЛФК (лечебной физкультуры).

Свадьбу молодые люди отпраздновали после того, как Михаил успешно защитил диссертацию. И в тот же год они стали родителями, на свет появился их старший сын Евгений.

— После рождения третьего ребенка я устроилась в школу, но быстро поняла, что беременна четвертым, — улыбается Ксения. — И после ухода в декретный отпуск на работу больше не выходила.

Когда семья разрослась и прежнее жилье стало тесновато для всех, они, сумев приобрести квартиру, переехали в другой район города и столкнулись с тем, что не могут устроить ребятишек в детский сад.

— Хорошо, случайно повстречался с однокурсницей, — с улыбкой вспоминает Михаил. — Она взялась ходатайствовать по нашим проблемам во всех инстанциях и чиновникам говорила, что доктор наук, светила, не имеет возможности заниматься наукой и, более того, может погибнуть из-за бытовых проблем…

Как многодетные родители Ксения и Михаил часто получают приглашения на те или иные мероприятия из общественной организации многодетных семей. Однажды Ксении предложили освоить профессию парикмахера, не без оснований полагая, что многодетной маме это может пригодиться в жизни.

— Я вначале загорелась, конечно, но так получилось, что никак не могла вырваться из дома, поэтому попросила съездить Мишу — узнать что к чему, — рассказывает Ксения.

Поняв, что у жены не будет возможности получить новую специальность «без отрыва от семьи», Михаил собрался было попрощаться, но тут одна из сотрудниц поинтересовалась: «А вы не хотите попробовать?» — Я подумал и понял, что два раза в неделю смогу вырываться на учебу, — говорит Михаил.

Так, через год Михаил Чубаров стал дипломированным парикмахером. И ни разу не пожалел об этом.

Стрижки своим сыновьям и дочкам он теперь делает сам, нет необходимости водить их в парикмахерскую, что позволяет семье экономить не только деньги, но и время. Да и родственники выстраиваются в очередь к «своему мастеру». Особенно ценит Мишино умение делать красивые прически его теща. В общем, пригодилась главе семьи вторая специальность.

Михаил Чубаров вообще из тех людей, кто не боится работы, да и руки у него умелые.

— Я очень люблю читать, но предпочитаю «бумагу», а не электронные книги, — признается он. — Поэтому всю интересующую меня литературу нахожу в интернете, распечатываю на принтере, а переплетаю сам, — объясняет Михаил. — Переплетный станок у нас есть, картон покупаю в магазине или использую обложки старых книг.

Так что домашняя библиотека семьи сделана руками Михаила.

Впрочем, в этой семье талантами могут похвастаться многие. Например, старший Евгений — участник ансамбля народных инструментов, играет на баяне. Звучат в доме Ксении и Михаила и скрипка, и духовые инструменты: судя по всему, дети у них растут музыкальные.

Глядя на них, папа не смог остаться в стороне и тоже решил освоить какой-нибудь музыкальный инструмент.

— Я давно мечтал научиться играть на пианино, но никак не получалось найти для этого время, — говорит Михаил. — А тут решил, что не буду больше откладывать это в долгий ящик, и взял несколько уроков у педагогов, которые ребят наших обучают.

— Теперь наш папа может сыграть несколько музыкальных пьес и, когда к нам приходят гости, с удовольствием исполняет их, — хвалится мужем Ксения.

Трое старших детей Ксении и Михаила, судя по всему, вырастут заядлыми путешественниками: записавшись в туристический клуб, они нередко отправляются в различные походы по стране. Вот и сейчас, когда мы беседуем с их родителями, ребята находятся на Селигере.

Ну а младшие — Илария, Евдокия и Афанасия — с нетерпением ждут их возвращения. Они точно знают: Женя, Соня, Таисия и Арсений привезут из похода столько разных впечатлений и интересных историй, что заслушаешься!

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