Эксперт рассказала о возвращении в РФ детей, оставшихся без взрослых на отдыхе
Член Всероссийского союза страховщиков Юлия Алчеева рассказала, что при выезде на отдых в другую страну с детьми родителям необходимо позаботиться о том, чтобы в страховой полис был включен пункт, согласно которому в случае недееспособности взрослого несовершеннолетним туристам будет обеспечено сопровождение при их экстренном возвращении на родину.
Ранее, как сообщила эксперт, с гражданами РФ возникла сложная ситуация на территории Турции. Туристку в тяжелом состоянии отвезли обратно в страну.
Тем временем благодаря заранее оформленной страховке компания занималась вопросом вывоза в РФ двух десятилетних внуков пострадавшей, которые остались в турецком отеле без присмотра, передает РИА Новости.
Отмечается, что специалисты сопровождали детей на протяжении всей поездки, пока не передали их в руки родителям. Более того, экстренную эвакуацию и вывоз внуков пострадавшей в размере 2,3 миллиона рублей взяла на себя страховая компания.
Алчеева подчеркивает, что при оформленной документации ближайшие родственники могут сами приехать за детьми. В случае такой необходимости страховая компания оплатит билеты.
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