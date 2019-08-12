Центробанк и «Союзмультфильм» согласовали монеты с изображением «Бременских музыкантов»
Банк России (ЦБ) согласовал с «Союзмультфильмом» изображение на монетах, посвященных «Бременским музыкантам». Об этом проинформировали в пресс-службе ЦБ.
— Изображение персонажей мультипликационного фильма «Бременские музыканты» размещено на монете в соответствии с лицензионным договором от 27 июля 2018 года, заключенным между ФГУП «Творческо-производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм» и Центральным банком Российской Федерации, и дополнительным соглашением к указанному договору от 5 апреля 2019 года, — заявили в Центробанке.
Отмечается, что образцы памятных монет согласованы «Союзмультфильмом» письмом от 20 декабря 2018 года. Ранее стало известно, что сообщения о выпуске данных памятных монет удивили представителей киностудии, сообщает РИА Новости.
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