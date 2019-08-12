Как скажется «активность» астероидов на жизни землян в августе

В августе 2019-го к Земле с завидной регулярностью приближаются различные космические объекты. Совсем недавно рядом с орбитой прошел астероид QQ23 2006, а в конце августа нас «посетит» астероид 2019 OU1 диаметром 160 метров. «Вечерняя Москва» поговорила с астрологом и астрофизиком, которые рассказали, чего нам стоит ожидать от подобных перемещений и почему их так много.

Август — традиционно месяц, когда возле Земли скапливаются разнообразные небесные тела, в том числе астероиды. Так считает астролог, психолог, специалист по межличностным отношениям Лилия Любимова.

— Говорить о том, что нынешний август станет каким-то эксклюзивным, уникальным и окажет сверхвлияние на все знаки зодиака, я бы не стала. Этот месяц в 2019 году с точки зрения планетарных событий достаточно спокойный. Знаки зодиака смогут немножко отдохнуть от воздействия звезд, а они — от нас. А перед этим был довольно насыщенный июль: солнечные и лунные затмения, ретроградный Меркурий, — отметила Любимова. — Неплохо, когда планетарная картина не сулит серьезных изменений. Пусть даже и в лучшую сторону. Август к тому же — месяц отпусков, так что пусть будет поспокойнее.

По мнению сотрудника Крымской астрофизической обсерватории Сергея Назарова, это вполне объяснимая ситуация, ничего необычного в ней нет.

— Мы стали замечать астероиды, которые пролетают мимо, потому что сильно ушли вперед технологии, появились суперсовременные телескопы, — подчеркнул Назаров. — Лет 30–40 назад астероиды также пролетали мимо Земли, возможно, даже больших размеров, чем тот, что мы увидим в конце августа. Просто мы не замечали их.

Сергей Назаров напомнил, что раньше космические объекты снимали на фотопластинки. Сейчас же появились камеры — очень скоростные и чувствительные.

— На самом деле количество объектов в Солнечной системе только уменьшается, потому что они «поедаются» планетами — Юпитером и другими, некоторым удается достичь даже Солнца. Но уменьшение количества астероидов — это длительная перспектива, — заключил эксперт.

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