Почему арбузы на бахчевом развале стоят дороже, чем в магазине

С 3 августа в столице открылись бахчевые развалы. Журналист «ВМ» обошла несколько арбузных точек, чтобы сравнить цены и качество полосатых ягод.

Оказалось, в супермаркете экономкласса возле дома я могу купить арбуз по цене 15 рублей за килограмм. В магазине классом выше — за 19 рублей. На бахчевом развале в Тимирязевском районе продавец Али выставил арбузы по более высокой цене — за килограмм придется заплатить уже 30 рублей. Откуда берется такая разница?

— Мы везем бахчевые прямиком из Краснодара, они вкуснее магазинных,— объясняет Али.

Продавец не ездит сам в Краснодар, а закупается на одном из столичных оптовых рынков. Здесь килограмм арбуза обойдется в 13 рублей против 5–6 в Краснодаре. Мелкий опт начинается с пяти тонн. Один малотоннажный автомобиль, который используют торговцы, вмещает 1,5 тонны — получается минимум четыре машины. При этом каждый грузовик требует расходов на топливо и оплату работы водителя.

Несмотря на разницу цен в магазине и на развале, точка Али уже четыре года пользуется популярностью, а продавец и оптовик все-таки зарабатывают за сезон августа–сентября. В день, по их словам, они продают примерно 70–100 арбузов.

Источник в сети супермаркетов рассказал, что сети закупают на тех же оптовых рынках, только более крупными партиями. Соответственно, могут держать цену ниже.

— Каждая сеть сама выбирает, где ей закупать арбузы и дыни. Поэтому сорта и цены действительно отличаются друг от друга в «Пятерочке», «Перекрестке», «Дикси», «Азбуке вкуса», «Магните», — поделился Артем Тимошенко, глава отдела закупок в одном из сетевых супермаркетов. Он отметил, что сети предпочитают покупать российские арбузы и не связываться с импортными.

Заведующий лабораторией биологии развития растений кафедры высших растений биофака МГУ Владимир Мурашов пояснил: лучшие арбузы появятся в конце августа.

— Сейчас в продаже арбузы с промышленной бахчи с ускоряющим рост азотом. Такие арбузы можно есть, но не пожилым и больным людям, — сказал эксперт. — Нитратные арбузы сложно определить по внешнему виду. Но их выдает мякоть, которая содержит желтоватые крупные прожилки. Кстати, измерять нитраты надо именно в сердцевине плода. В корке всегда их очень много.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Немерюк, глава Департамента торговли и услуг города Москвы:

— Владельцы бахчевых развалов могут сами устанавливать цены. Их конкуренты— крупные сетевые компании — как московские, так и федеральные. Поэтому у жителей столицы всегда есть выбор, где приобрести арбузы и дыни.

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