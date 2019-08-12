Москалькова предложила расширить перечень сотрудников, работающих без диплома
Перечень работников в сфере образования, которые смогут заниматься педагогической деятельностью без диплома о высшем или среднем профессиональном образовании, будет расширен. С соответствующей инициативой выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Омбудсмен заявила, что поддерживает идею законопроекта в целом. Однако, по ее мнению, он должен коснуться большего количества человек.
— На угрозу увольнения из-за отсутствия диплома жаловались не только воспитатели, но и иные педагогические работники организаций, осуществляющих образовательную деятельность: инструкторы, методисты, библиотекари, вожатые, — рассказала Москалькова.
Она добавила, что этим людям приходится как можно скорее получать дополнительное образование или приобретать необходимые документы за большие деньги.
В связи с этим Москалькова призвала депутатов включить в перечень всех работников образовательных учреждений, подлежащих периодической аттестации и принятых на работу до вступления в силу закона «Об образовании» 2012 года во втором чтении законопроекта, сообщается на сайте уполномоченного.
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