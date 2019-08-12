Миллионного гостя ждем осенью

Субботы московского школьника — это городской просветительско-образовательный проект. Он реализуется с сентября 2013 года и включает в себя такие направления, как «Университетские субботы», «Космические субботы», «Инженерные субботы», «Финансовые и предпринимательские субботы», «Спортивные субботы», «Исторические субботы», «Субботы мужества», «Арт-субботы» и другие.

За это время прошло более 20 тысяч активностей, причем к этим мероприятиям подключается все большее количество партнеров — вузов, колледжей, предприятий, музеев и многих других организаций. И их число с каждым годом только увеличивается.

На сегодня проект посетили более 900 тысяч человек. В октябре ждем миллионного посетителя «суббот». Поэтому можно смело сказать, что этот проект достаточно популярен. Все мероприятия и активности проекта носят абсолютно практический характер и нацелены не только на обучение и профориентацию, но и на повышение своего образовательного уровня.

Сейчас существует огромное количество интеллектуальных и социокультурных ресурсов, и не давать возможность московским школьникам и студентам ими воспользоваться — абсолютно неправильно. Поэтому каждую субботу, в самый нешкольный день, каждый ребенок, каждый родитель может по предварительной записи в школе абсолютно бесплатно попасть на любое понравившееся ему мероприятие одного из 20 направлений.

Все мероприятия и активности проекта носят абсолютно практический характер и нацелены не только на обучение и профориентацию, но и на повышение своего образовательного уровня Фото: mos.ru

Все самое полезное там он сможет получить в интересном, интерактивном формате. В настоящее время «Субботы московского школьника» можно условно поделить на три большие категории: «Университетские субботы», которые проходят на базе вузов, «Профессиональные субботы» — в рамках колледжей, и «Междисциплинарные субботы», включающие в себя огромное количество проектов, проходящих на различных площадках нашей столицы. По сути «Субботы московского школьника» — настолько же важный и ключевой проект, как и «Московская электронная школа» и «Профессиональное обучение без границ».

Подтверждением тому служит тот факт, что с этого года участники «суббот» ходят в научные организации, и мы сейчас договариваемся с Российской академией наук о том, чтобы ребята смогли приходить в саму РАН и организации, так или иначе связанные с деятельностью академии.

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