Первый маршрут речного транспорта

Москва-река сегодня пока еще «отрезана» от города транспортными магистралями и как бы делит мегаполис на несколько частей. У жителей Первопрестольной практически нет к ней открытого доступа, хотя река — один из центральных компонентов городской среды.

Эта река должна стать более мощной водной артерией, чем сейчас, как это происходит во многих европейских городах. Чтобы достичь этой цели, в ближайшие годы столичные власти, к примеру, запустят первый маршрут речного пассажирского транспорта, который соединит Нижние Мневники и Киевский вокзал. Десятикилометровый маршрут, охватывающий сразу несколько районов города — Хорошево-Мневники, Филевский парк, Пресненский и Дорогомилово — люди будут преодолевать всего за 104 минуты. Причем это время в пути в обе стороны.

На мой взгляд, такое нововведение позволит значительно увеличить количество москвичей и гостей столицы, которым понравится проводить свое время на Москве-реке.

Думаю, по главной водной артерии столицы стоит не только пустить общественный транспорт. Надо также основательно привести в порядок прибрежные территории — высадить зеленые насаждения, разбить клумбы, обустроить велосипедные дорожки, а еще открыть много новых пространств для развития малого и среднего бизнеса, чтобы предприниматели могли открывать на прибрежных территориях, например, рестораны и кафе. Словом, как бы соединить Москву-реку с городом, сделать ее доступнее и привлекательнее для жителей.

Я уверен, что благоустройство набережных — это ключ к успешному созданию комфортной городской среды. Безусловно, сделать столичные набережные открытым общественным пространством — сейчас очень важная задача.

Хорошим тому примером служит благоустройство Крымской набережной. Так, из просто набережной с широкой проезжей частью она превратилась в красивейший парк с европейской инфраструктурой. Здесь теперь проложены велодорожки, работают летние кафе и торговые павильоны. Сегодня благодаря этим преобразованиям Крымская набережная стала одним из самых посещаемых мест в городе.

Речной трамвайчик «Подсолнух» плывет по Москве-реке Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Помимо этого, она стала удобнее: от нее люди могут быстро добраться до «Музеона», затем до Парка Горького, Нескучного сада и других мест. И это, я считаю, также повышает посещаемость и перечисленных мест, что тоже очень хорошо. Важно, чтобы люди могли чаще гулять вдоль реки. На мой взгляд, по этому пути стоит идти и другим городам России и Европы, где есть реки. Я и сам с удовольствием провожу время на набережных. И считаю, что нужно не только их привести в порядок, но и пространства поблизости облагородить — реорганизовать промышленные зоны, построить жилые кварталы, создать больше культурных пространств — театров, музеев и прочего.

Программа по развитию и преображению Москвы-реки сейчас в разгаре, и я надеюсь, что в ближайшие годы набережные превратятся в цветущий парк, а количество жителей и гостей столицы, которые будут проводить время у реки и пользоваться водным транспортом, вырастет.

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