Москвичка передала Музею Победы семейные реликвии

В музей Юлия Бужинская передала документы, письма, фотографии и личные вещи своего деда Анатолия Коршунова и его родного брата Михаила, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Это фронтовые письма, справки, выданные Наркоматом обороны и командирами частей, групповые фотографии красноармейцев, фотокарточки с видами довоенного Берлина и даже трофейный аккордеон, который Анатолий Гаврилович привез из Германии в подарок своему младшему брату Ивану.

— Музыкальный инструмент, купленный моим дедом, все эти годы так и стоял без дела. Это аккордеон «четвертушка», а Иван играл на гармошке, — рассказала корреспонденту «ВМ» Юлия Бужинская. — Дедушка купил его в Берлине: там после войны и вплоть до декабря 1945 года он служил в группе советских войск в Германии. А его брат Михаил до победы не дожил — он погиб в возрасте 22 лет в бою за деревню Сосновка Полесской области. Среди фронтовых писем, переданных мною в музей, есть послания от сослуживцев Михаила к его матери. В письмах они клянутся отомстить фашистам за гибель ее сына. Также в коллекции есть письмо от самого Михаила, в котором он пишет про войну: «Пока я жив, такое не забыть». В числе предметов можно найти и личные благодарности от Иосифа Сталина в адрес 238-й стрелковой Карачевской дивизии, в которой служил дед. Я решила, что документ не должен храниться только у нас, так как его заслужили все воины, воевавшие с Анатолием Гавриловичем.

Юлия отмечает, что в музее раритетные вещи будут в большей сохранности, чем у нее дома. Однако часть вещей она оставила на память следующим поколениям — у женщины трое детей.

— Я стараюсь сохранять память о своих родных. Каждый год мы всей семьей ездим в Белоруссию на братскую могилу, где похоронен Михаил Коршунов. О дедушке — Анатолии Гавриловиче — я часто рассказываю детям. Сам он про войну вспоминать и говорить не любил, — делится москвичка.

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Юлия работает руководителем отдела в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по городу Москве. Она принимает участие в акции «Письмо из будущего», которую СК РФ начал проводить в прошлом году.

Кроме того, с портретами дедов-фронтовиков москвичка вместе с семьей ежегодно выходит на шествие «Бессмертного полка».

В Музее Победы сообщили, что часть полученных документов и фотографий войдет в постоянную экспозицию, посвященную подвигам солдат, воевавших в боях Великой Отечественной войны.

— Материалы будут оцифрованы и представлены на мультимедийной выставке, а личные вещи разместим в тематических экспозициях, — рассказал заместитель директора музея по экспозиционно-выставочной части Эльдар Янибеков.

КСТАТИ

Анатолий Коршунов командовал штабным взводом в составе 238-й стрелковой Карачевской дивизии. За мужество и отвагу награжден орденами Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией». Михаил Коршунов служил в пограничных частях войск НКВД СССР, награжден медалью «За боевые заслуги».

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