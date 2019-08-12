Россия завершит исследования для заявки на расширение границ в Арктике к концу лета
Российские ученые закончат исследования, необходимые для рассмотрения заявки страны на расширение границ арктического шельфа, к концу лета. Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии (Минприроды) России Дмитрий Кобылкин.
— Этим летом мы сделаем необходимые исследования по хребту Гаккеля и предоставим всю необходимую информацию в комиссию ООН. Удовлетворит ли она комиссию — это второй вопрос, — заявил глава ведомства.
Ранее он сообщал, что в Минприроде надеются, что голосование по данному вопросу состоится в августе текущего года.
Россия подала заявку на расширение границ континентального шельфа в Арктике на 1,2 миллиона квадратных километров в 2015 году. Согласно документу, Россия просит о включении нескольких участков, среди которых хребет Ломоносова, котловина Подводников и южная оконечность хребта Гаккеля, сообщает ТАСС.
Читайте также: Знаменитые полярники рассказали, как попасть в арктическую экспедицию