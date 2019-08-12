Проверка паспортных данных поможет избежать ошибок в сборе подписей

По действующему избирательному законодательству Москвы кандидаты-самовыдвиженцы в Мосгордуму должны собрать подписи в количестве трех процентов от списочного состава избирателей своего округа.

— Елена Александровна, сколько времени понадобилось, чтобы собрать нужное число подписей?

— Нужно было собрать меньше чем за месяц около 5 тысяч подписей. Это непростая задача. В ее реализации помогали мои волонтеры, люди, неравнодушные к будущему своего района, города.

— С какими сложностями вы столкнулись?

— В Москве крайне сложно проходит этот процесс. Поскольку я работаю на территории Южного округа уже более 10 лет, то есть активное взаимодействие с общественными и некоммерческими организациями, просто с жителями, многие знают меня как главного онколога ЮАО, как врача, как главу муниципального округа. Все это помогло собрать нужное количество подписей.

— Как вы считаете, почему были случаи, когда во время подачи документов у некоторых кандидатов находили несуществующих людей или «мертвые души»?

— Не думаю, что кто-то делал это специально. Мертвые души как раз несложно объяснить, ведь человек может поставить свою подпись и умереть на следующий день, а сбор подписей продолжается. Люди редко дают свои паспорта в руки чужим людям, поэтому они просто диктуют сборщику свои данные, а из-за этого могут быть ошибки.

— Как вы считаете, проще ли собрать голоса, если всю жизнь работать с народом или «выйти» из народа?

— Дело не в том, «с» или «из». А в том, что если ты взаимодействуешь с людьми, то понимаешь их проблемы, стараешься помочь там, где это возможно. Дело в неравнодушии и желании услышать.

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