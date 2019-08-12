Как оплатить парковку москвичам с ограниченными возможностями

Москвичка Ирина Фролова рассказала, что ее супруга, который является инвалидов второй группы, оштрафовали за парковку на платной стоянке. Несмотря на то что парковка для этой категории граждан бесплатная, семье пришел штраф, однако есть один нюанс.

— Поскольку все места для инвалидов были заняты, муж встал на стоянку, предназначенную для обычных граждан, — пояснила москвичка. — После этого пришло «письмо счастья» со штрафом в размере 5 тысяч рублей.

Эта ситуация возмутила горожан, но они все-таки оплатили штраф. Корреспондент «ВМ» за разъяснением ситуации обратился в контакт-центр «Московский транспорт».

— Автовладельцы с инвалидностью имеют право бесплатной круглосуточной парковки на местах с отметкой «Инвалид», соответствующей разметкой. — Для подтверждения данного права необходимо оформить парковочное разрешение инвалида и транспортное средство, на которое получено данное разрешение, — сообщила представитель организации Юлия Параничева. При соблюдении всех этих условий граждане с ограниченными возможностями вправе парковаться на бесплатной основе на всех стоянках города, причем круглосуточно. Льготы распространяются на парковки улично-дорожной сети и парковки закрытого типа со шлагбаумом. Там они тоже имеют право оставлять свои транспортные средства, разумеется, при наличии соответствующих документов, — уточнила эксперт.

Эксперт пояснила, что в случаях, когда все места на парковке с отметкой «инвалид» заняты, граждане, которые входят в данную категорию, должны парковаться на общих основаниях, оплачивая стоянку, иначе по отношению к ним будут применяться санкции.

Напомним, что для оплаты парковки необходимо выбрать соответствующую опцию на устройстве паркомата. Затем подтвердить номер парковочной зоны и внести деньги. Осуществить перевод можно банковской картой и парковочной картой. Для этого нужно приложить карту к валидатору. С карты спишется сумма, равная стоимости указанного времени парковки. При возникновении любых вопросов в сервисном центре «Московский транспорт» посоветовали горожанам обращаться по телефону +7(495) 539-54-54.

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