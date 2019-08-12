Телефонный мошенник ограбил четырех пенсионеров почти на 1,5 миллиона рублей
Бутырский районный суд Москвы рассмотрит дело гражданина Киргизии, которого подозревают в обмане четырех пенсионеров на сумму почти 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичной префектуры.
По данным следствия, в начале ноября 2018 года обвиняемый сговорился с подельником. Один из них обзванивал людей, представлялся попавшим в беду родственником и просил крупную сумму денег. Другой ездил по адресам потерпевших и забирал у них денежные средства. Общая сумма ущерба составила свыше 1,4 миллиона рублей.
Мужчина признал свою вину и находится под стражей. Уголовное дело в отношении подельника выделено в отдельное производство, передает агентство городских новостей «Москва».
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