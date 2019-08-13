Столичные ученые привели новый аргумент в пользу грудного кормления
Специалисты Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова установили еще одну причину, которая делает грудное кормление младенцев важным для их дальнейшего развития.
Как выяснилось, находящиеся на искусственном питании малыши лишаются бета-казоморфинов — фрагментов белков грудного молока, влияющих на психомоторное развитие и созревание мозга благодаря сходству с эндорфинами.
Эксперимент с участием лабораторных крыс подтвердил: животные, получающие определенные дозы бета-казоморфинов, демонстрируют более высокие когнитивные способности и память. Кроме того, они менее склонны к депрессивным состояниям и не так пугливы, как их собратья, лишенные грудного молока.
Вариант введения бета-казоморфинов в искусственные смеси для детского питания не встретил однозначно положительного отклика у медиков: эксперты полагают, что суть не только в поступлении определенных веществ в организм младенца, но и в способе питания, обеспечивающем тесное взаимодействие в матерью, пишут «Известия».
Как отмечает Всемирная организация здравоохранения, грудное материнское молоко получают не более 40 процентов младенцев во всем мире. Эта цифра беспокоит российских законотворцев: на рассмотрение Государственной думы России внесен законопроект о запрете рекламы смесей для искусственного вскармливания детей. Согласно пояснительной записке к законопроекту, агрессивная реклама таких смесей является одним из факторов отказа многих матерей от грудного вскармливания в пользу искусственного.
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