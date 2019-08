Видео мяукающего гепарда покорило пользователей Сети

В Интернете появилась видеозапись, демонстрирующая гепарда. Вопреки ожиданиям, хищник не рычит, а издает звуки, напоминающие мяуканье обычной кошки.

Пользователь Shafeeq, опубликовавший запись в своем Twitter, пишет, что сам не может поверить в этот удивительный факт. Однако в комментариях ему напомнили, что гепарды относятся к семейству кошачьих.

i can’t believe i have only just found out that cheetahs don’t roar but they meow like cats pic.twitter.com/5weDiAdtkP