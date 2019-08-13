Экономист Денис Ракша: В столице увеличивается пространство для досуга и бизнеса

— Денис Григорьевич, каким образом благоустройство набережных может принести прибыль в столичный бюджет?

— В этом вопросе можно выделить несколько важных аспектов. Во-первых, то, как выглядят городские набережные и сама Москва-река, насколько она доступна горожанам — от этого зависит облик всего города. А улучшение общего имиджа города и его привлекательности для жителей и гостей влечет за собой дополнительные поступления в городскую казну и повышение эффективности использования и увеличения инвестиционной привлекательности прибрежных территорий.

Во-вторых, на благоустроенных площадях будут открываться объекты предпринимательства, соответственно — появятся дополнительные рабочие места, увеличится торговый оборот, что, в свою очередь, позволит увеличить объем налоговых отчислений, поступающих в бюджет города.

В-третьих, проведение работ по благоустройству — это тоже значимая экономическая деятельность, которая приносит столице немалый доход. Например, создается государственный заказ, заключается контракт с исполнителем, который, в свою очередь, продолжает выплачивать налоги. С точки зрения экономики все конструктивные работы по благоустройству города повышают уровень внутреннего валового продукта (ВВП).

— А как благоустройство влияет на социальный аспект жизни города?

— Набережные, как и любые другие общественные пространства, являются не только местом для отдыха москвичей, но и выполняют важнейшую социальную функцию.

— Какую вы имеете в виду?

— Благоустроенные прибрежные территории позволяют правильно организовать досуг горожан. Объясню. Когда есть набережные, оборудованные пешеходными дорожками, сопутствующими скверами, парками и интересными объектами, например, велосипедными дорожками или, скажем, культурными центрами, они привлекают жителей мегаполиса. И многие из тех, кто не знает, чем бы себя занять, отдают предпочтение прогулкам по набережной. То есть здесь уже город сам придумывает для них развлечения, организует полезный и безопасный досуг: различные мероприятия, фестивали, праздники. Человеку комфортно, он занят — это выгодно и людям, и городу.

КСТАТИ

Согласован один из этапов обустройства участка набережной Марка Шагала в Даниловском районе на юге столицы. В рамках работ предполагается комплексное благо устройство набережной и формирование парковой зоны, включающее в себя устройство пешеходных зон, велодорожек, беговых дорожек, тротуаров и площадок. Проектом предусматривается и реализация мероприятий по формированию благоприятной среды для маломобильных групп населения.

Читайте также: Строительство моста согласовали в рамках обустройства набережной Марка Шагала