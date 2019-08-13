Специалисты рассказали, как грамотно приобрести машино-места у города

Специалисты департамента представили участникам встречи объекты, которые можно приобрести у города без объявления цены. Это значит, что их начальная стоимость будет определяться самими участниками торгов.

— 200 парковочных мест, расположенных в Северо-Западном округе, выставлены на городские торги. Формат открытых встреч — один из самых удобных и востребованных. На таких мероприятиях специалисты помогают всем желающим разобраться в том, как выбрать место для парковки своего автомобиля рядом с домом и как приобрести его, — рассказал руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

На встречу пришли жители районов Куркино, Митино и Строгино — именно там расположены машино-места, презентованные в ходе мероприятия.

Помимо покупки москвичи могут взять машино-места в аренду на 10 лет. Информация обо всех доступных объектах размещена на официальном сайте мэра Москвы в разделе «Деятельность». Сегодня горожанам предлагают для прямой аренды без проведения торгов 4,2 тысячи машино-мест, общая площадь которых составляет 60 тысяч квадратных метров. Расположены они во всех округах, за исключением Троицкого и Новомосковского.

В начале августа Департамент городского имущества выставил дополнительно несколько сотен машино-мест. В частности, 56 объектов в Центральном округе, 272 — в Северном, 380 машино-мест на северо-востоке и 149 объектов на юго-западе Москвы.

Площадь одного машино-места составляет от 9,6 до 29,9 квадратного метра, а размер арендной платы колеблется в ценовом диапазоне от 3,2 тысячи до 8,7 тысячи рублей за квадратный метр в год — в зависимости от того, насколько удален объект от МКАД. Арендная ставка на машино-места, оборудованные подъемным механизмом, составляет около восьми тысяч рублей за квадратный метр в год.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим Гаман, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества города Москвы:

— Департамент городского имущества выставил дополнительно больше 850 машиномест, находящихся в собственности города и расположенных в подземных паркингах многоквартирных жилых домов. Арендовать их могут напрямую у города без проведения торгов собственники квартир в этих домах, а также москвичи, проживающие в жилых помещениях по договору найма.

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