Столичные инженеры строят индийское метро

Московские специалисты вместе с индийской строительной компанией Hindustan Construction Company ведут строительство участка третьей линии метрополитена крупнейшего индийского города Мумбаи. Протяженность отрезка с четырьмя новыми станциями составляет чуть более четырех километров.

— Завершилась проходка правого перегонного тоннеля протяженностью 3,82 километра, сооружение которого началось в декабре 2017 года, — сообщили в «Мосметрострое». — Для проходки обоих тоннелей используются механизированные комплексы. Выход второго щита по левому тоннелю запланирован на ноябрь этого года. Машина на сегодняшний момент прошла больше половины трассы.

Примечательно, что трасса метрополитена проходит под историческим центром города. Кроме этого, проходка перегонных тоннелей осуществляется в сложных гидрогеологических условиях — вдоль береговой линии океана на глубине от 15 до 25 метров с большим водопритоком морской воды в забой тоннелей.

Новая линия метро соединит южные и северные части города — район Колаба с логистическими центрами в Сантакруз через прибрежный пригород Бандру.

Ожидается, что скоростная подземная магистраль улучшит дорожно-транспортную ситуацию в городе, а также разгрузит уже действующую надземную линию метро.

Поезд метрополитена в Мумбаи, Индия. Строить третью линию метрополитена в индийском мегаполисе помогают столичные специалисты Фото: Пресс-служба Метрополитена

Кроме того, проектом предусмотрены пересадочные узлы на западные и центральные пригородные железные дороги, монорельсовую дорогу и две строящиеся линии городского метро.

Напомним, что в июле 2016 года совместное предприятие MMS-HCC JV в составе индийской строительной компании Hindustan Construction Company и российской компании «Мосметрострой» было определено победителем тендера на возведение участка метрополитена в Мумбаи.

— В состав работ по контракту входит только строительная часть и не входят работы по монтажу инженерных систем и систем жизнеобеспечения, устройству верхнего строения пути, поставке подвижного состава, на которые заказчик планирует провести отдельные тендерные процедуры, — уточнили в пресс-службе «Мосметростроя», добавив, что для сооружения тоннелей использовались два механизированных тоннелепроходческих комплекса.

Также Мосметрострой помогает строить метро во Вьетнаме и Сербии. А китайская компания привлечена к строительству участка Большой кольцевой линии метро в Москве.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Жуков, генеральный директор АО «Мосметрострой»:

— Хочется отметить, что проходка обоих тоннелей выполняется транзитом через три будущих станционных комплекса, сооружение которых предусмотрено новоавстрийским способом.

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