Более 200 тысяч москвичей получили единый читательский билет

Более 200 тысяч жителей Москвы получили единый читательский билет. Его принимают в 302 библиотеках города. Об этом сообщает заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Больше 1,8 миллиона книг выдано москвичам по электронному читательскому билету с начала этого года. Сейчас его принимают уже более чем две трети городских библиотек. Брать книги по нему во всех 440 библиотеках можно будет в 2021 году, — рассказала Сергунина.

Известно, что с новым читательским билетом можно обратиться в любую библиотеку, где принимают документ электронного формата. Для этого не нужно регистрироваться в каждой библиотеке по отдельности, достаточно лишь один раз пройти эту процедуру.

Сейчас электронный билет принимают в 302 городских библиотеках. Зарегистрировать его можно и на взрослого, и на ребенка. Занимает эта процедура не более 10 минут. На сегодняшний день единый билет получили более 200 тысяч москвичей. Двухсоттысячным жителем столицы, который получил документ, стал мальчик семи лет. Он зарегестрировался в детском отделении библиотеки номер 243.

Список библиотек, где можно воспользоваться специальной пластиковой картой, есть на портале «Библиогород». До конца 2019 года этот перечень будет дополняться. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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