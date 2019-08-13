Стало известно, как часто москвичи берут напрокат городские велосипеды

За последние шесть лет жители Москвы брали велосипеды напрокат 12,5 миллиона раз. Этот транспорт стал одним из самых популярных средств передвижения у горожан. Об этом сообщает заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Столичный велопрокат продолжает бить рекорды в этом году. С момента открытия первых станций аренды шесть лет назад велосипеды стали одним из основных средств передвижения по городу у москвичей, — рассказал Ликсутов.

Отмечается, что жители столицы и туристы совершили более трех миллионов поездок на городских велосипедах за половину сезона. Это на 700 тысяч поездок больше, чем за аналогичный период год назад. Как и всегда, в этом году велосезон продлится до начала ноября.

Прокат становится все востребованнее благодаря увеличению числа велосипедов и пунктов аренды. В этом сезоне в Москве появилось еще 100 станций, а 55 из них теперь есть в районах, где раньше сервиса не было.

В этом году велопрокат появился еще в 12 районах столицы: Алтуфьевский, Дмитровский, Западное Дегунино, Капотню, Лефортово, Марьино, Нагатино-Садовники, Нагатинский Затон, Очаково-Матвеевское, Щукино, Москворечье-Сабурово и Братеево. Чаще всего напрокат брали велосипеды в Марьине, Братееве и Западном Дегунине. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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