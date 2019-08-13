Подарочные наборы для первоклассников можно будет получить в Подмосковье с 1 сентября

Подарочные наборы для первоклассников будут выдавать в Московской области с 1 сентября, передает телеканал «360».
Рюкзак с канцтоварами получат семьи, где на одного человека приходится 12 493 рубля дохода и меньше. Подарочные наборы будут выдавать с 1 сентября в управлениях социальной защиты.
В подарочный набор входят по три тетради в косую линейку и клетку и обложки для них, три карандаша, синие ручки, линейка, ластик и точилка. Кроме того, в рюкзаки положат альбом для рисования, цветные карандаши, кисти и акварельные краски.
Также родителям не придется покупать цветную бумагу, клей-карандаш, ножницы и пластилин.
В Подмосковье планируют сделать выдачу наборов для первоклассников из малоимущих семей ежегодной.
Читайте также: Родительский комитет отреагировал на предложение запретить телефоны в школах