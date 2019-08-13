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Пресса в образовании

Подарочные наборы для первоклассников можно будет получить в Подмосковье с 1 сентября

Ирина Игнатенко
• 10:42 • 13 августа 2019
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Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Подарочные наборы для первоклассников будут выдавать в Московской области с 1 сентября, передает телеканал «360».

Рюкзак с канцтоварами получат семьи, где на одного человека приходится 12 493 рубля дохода и меньше. Подарочные наборы будут выдавать с 1 сентября в управлениях социальной защиты.

В подарочный набор входят по три тетради в косую линейку и клетку и обложки для них, три карандаша, синие ручки, линейка, ластик и точилка. Кроме того, в рюкзаки положат альбом для рисования, цветные карандаши, кисти и акварельные краски. 

Также родителям не придется покупать цветную бумагу, клей-карандаш, ножницы и пластилин. 

В Подмосковье планируют сделать выдачу наборов для первоклассников из малоимущих семей ежегодной. 

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