Прощание с диджеем Рассказовой пройдет 14 августа на Троекуровском кладбище
Прощание с диджеем Жанной Рассказовой состоится 14 августа в церемониальном зале Троекуровского кладбища, сообщает источник в окружении погибшей девушки.
— 14 августа в 12:00 в церемониальном зале Троекуровского кладбища состоится прощание с Жанной. Похороны пройдут в другом месте в этот же день, — рассказал инсайдер агентству городских новостей «Москва».
Напомним, что 12 августа стало известно о смерти Рассказовой. Согласно предположениям, появившимся в СМИ, смерть наступила от передозировки психотропными препаратами.
Рассказова родилась 17 января 1990 года в Киеве. В 19 лет она переехала жить в столицу. Ее музыкальным наставником был популярный диджей Андрей Шушукин. Погибшая активно занималась спортом и вела здоровый образ жизни. Ее коллеги отмечают, что никогда не видели, чтобы девушка употребляла какие-либо стимулирующие или психотропные вещества.
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