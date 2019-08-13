Ученые обнаружили одного из самых громких морских жителей
Биологи нашли многощетинкового червя, который издает звуки, превышающие по силе ударную волну истребителя. При этом длина тела беспозвоночного составляет всего три сантиметра.
Сила производимого червем звука равна 140–157 децибел. Для сравнения, крупнейшее животное Земли, синий кит, издает звуки силой 188 децибел.
Черви Leocratides kimuraorum были обнаружены около двух лет назад у восточного побережья острова Хонсю (Япония). При их изучении было выявлено странное поведение. Ученые клали рядом двух особей червя, они поворачивались друг к другу, открывая рот, сближались и издавали громкий звук, напоминающий щелчок. При этом приток воды отбрасывал их друг от друга. Предположительно это является способом защитить свою территорию или общаться с другими особями.
Сила звука, измеренная учеными, колебалась от 141 до 157 децибел. По словам специалистов, это уникальный случай для морских обитателей, не обладающих твердыми частями тела. Такой звук может быть результатом схлопывания различными частями глотки полого пузыря, который появляется в ходе «ротовой борьбы», сообщает Science Direct.
Более громкими морскими животными являются только особи, значительно превосходящие многощетинковых червей в размерах — раки-щелкуны, упомянутые синие киты и кашалоты.
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