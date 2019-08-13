Добрые феи из родкома

Позвонила приятельница и напомнила об общем деле. Скоро сентябрь — пора собраться родительскому комитету. Я вступила в него от отчаяния, когда дети пошли в новый сад. Думала поскорее влиться в «мамское» сообщество. Помогло: уже через пару месяцев меня запомнили, но только по номеру и в родительских чатах.

Родком — это каста. Попасть в нее довольно просто, а вот выйти — сложнее, чем из секты. Во-первых, многие вопросы по инерции пытаются решить через тебя, а во-вторых — ну не всем под силу резко отказаться от роли доброй феи. Родком — это навсегда.

Инициативные мамы «по наследству» переходят из садовской группы в школьные классы. Потому что кто-то должен это делать — объединять людей вокруг «мелких» дел, которыми никто не хочет заниматься. Например, стенгазета к 8 Марта или вычисление автора анонимных жалоб на наших чудесных, дай Бог каждому, воспитателей.

Все это слишком мелко для серьезных людей.

Серьезные люди замаяны на работе, им приходится решать проблемы посерьезнее, чем поиски 30 одинаковых новогодних пакетов в разгар сезона или отпрашивание с работы мамы-фотографа на детский утренник. Вопросы не великие, но все равно требующие времени и нервов. Незаметный труд, отсутствие которого обычно очень заметно. Так что скоро сентябрь — пора добрым феям собираться.

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