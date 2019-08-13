Около 80 незаконно установленных летних кафе демонтировали в столице

Почти 80 незаконно установленных летних кафе демонтировали в Москве с начала сезона. Об этом во вторник, 13 августа, сообщили в пресс-службе Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.
Участок для размещения летнего кафе предоставляют на безвозмездной основе — для этого нужно обратиться за получением услуги. Через 30 дней заявителю придет уведомление о включении летней веранды в схему размещения.
— Все внутренние межведомственные согласования осуществляются в рамках «Государственной услуги» и не являются обременительными для рестораторов. Летние кафе вне схемы размещения подлежат демонтажу. С начала сезона было разобрано 78 таких незаконных объектов, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, с начала сезона выявлено 303 нарушения при размещении летних кафе, большинство находится в центре города, передает агентство «Москва».
Читайте также: Малый бизнес выбирает офисы на свежем воздухе