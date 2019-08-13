Депутат положительно оценил нововведения по выплатам ежемесячных детских пособий
Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в комментарии ФБА «Экономика Сегодня» отметил, что изменения по выплатам ежемесячных пособий меняют в лучшую сторону уровень господдержки российских семей с детьми.
Минтруд подготовил проект приказа, который вносит изменения в порядок выплат при рождении первого или второго ребенка. Поправки предусматривают увеличение размера выплаты при рождении ребенка с 1,5-кратной до 2-кратной величины прожиточного минимума. Кроме того, повышен срок выплаты пособия, теперь оно будет выплачиваться до достижения ребенком трехлетнего возраста, передает RNS.
Депутат Ярослав Нилов считает, что подобные изменения позволят существенно повысить качество жизни семей с низкими доходами, передает rueconomics.ru. Кроме того, может измениться в лучшую сторону демографическая обстановка в России.
— Пособия позволят семьям обзаводиться детьми с уверенностью, что при выходе одного из родителей в декретный отпуск при низких доходах второго можно получить помощь от государства, — заявил он.
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