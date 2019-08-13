Не кормите летающих крыс

Вы любите крыс? А тараканов? А ворон? Странные вопросы, и ответ очевиден. Но голубей москвичи почему-то любят и кормят.

Хотя от крыс, ворон и тараканов они, по сути, ничем не отличаются.

Специалист «Мосприроды» Николай Кудрявцев обратился к горожанам с просьбой голубей не подкармливать. Почему? А потому, что «птицы мира» гадят на памятники, дороги, здания, балконы, автомобили.

— Более того, часто птиц кормят прямо рядом с детскими площадками и местами для отдыха, из-за чего птицы пачкают горки, качели, скамейки, — напомнил Кудрявцев. — К тому же, голуби чаще других заболевают и являются переносчиками опасного заболевания — птичьего орнитоза.

Если вы не понимаете, кто такие городские голуби, я вам объясню. Это так называемые синантропы — т.е. живые существа, живущие рядом с человеком и исключительно за счет «хомо сапиенс». Вот, скажем, скворец или даже воробей встроены в природу. Они едят червячков и букашек и этим самым спасают деревья от гибели. Они питаются и всевозможными мошками, поэтому в Москве так мало комаров и мух. А городской голубь питается исключительно тем, что пошлет ему человек. Так же как крыса, таракан и, извините, вошь. По сути, это — птица-паразит.

Голуби в Москве совсем разленились Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Даже утки, живущие в столичных прудах, не только «трескают» принесенные им булки, но и ищут пропитание в воде. Голубь же ест то, что человек оставит. Это, в общем-то, ерунда. Главная проблема в том, что он гадит. А еще московские голуби настолько разжирели и обленились, что уже практически не летают. И их давят машины. И это, кстати, очень неприятное зрелище — раздавленный на дороге голубь. Когда я гуляю с маленьким сыном, мне приходится следить, чтобы он не заинтересовался случайно попавшейся на пути тушкой. Ведь полезет поднимать.

Лично меня голуби раздражают. Они очень тупые и назойливые. Попробуйте сесть на скамейку и что-нибудь жевать. Тут же слетится целая стая грязноватого цвета жирных тушек и будет толочься в сантиметре от ваших ног. Просить есть. Вам не брезгливо? Мне брезгливо.

Помню, жил рядом с продуктовым магазином известной сети. Там какая-то бабушка каждое утро покупала пакет пшенки и, едва выйдя из магазина, тут же высыпала его на асфальт. Голуби слетались сотнями! В любое время года подходы к магазину представляли собой слой сами знаете чего. Любите птиц — установите зимой кормушки в лесопарках. И приносите туда еду. А летающих крыс кормить не надо.

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