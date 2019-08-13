Аланис Мориссетт показала новорожденного сына
Канадская певица, актриса, продюсер и композитор Аланис Мориссетт опубликовала в своем аккаунте в Instagram фотографию новорожденного сына.
Она также приписала имя малыша. Его будут звать Винтер Мерси Мориссетт-Тредуэй.
Событие начали активно обсуждать в комментариях. Звезду поздравили актер и продюсер Кевин Смит, визажист Кайли Макадамс, певица Кэтрин Галлахер. Обрадованные фанаты также написали множество трогательных слов, назвав ребенка чудом, милым мальчиком, маленьким ангелом.
Кроме того, поклонники пытаются выяснить, почему Аланис Мориссетт дала сыну такое имя. Winter переводится с английского языка как «зима», и многие считают ироничным тот факт, что малыш родился в конце лета. Некоторые связывают такое имя с тем, что зачат ребенок был зимой.
Винтер Мерси Мориссетт-Тредуэй — третий ребенок Аланис Мориссетт и рэпера Марио Тредуэя. Пара воспитывает сына Эвера и дочь Оникс.
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