Площадку для обмена профессиональным опытом откроют в Петербурге

Автор проекта «Территория трансформации» Александр Крылатов рассказал, зачем нужна площадка для обмена профессиональным опытом.
Площадка позволит объединить изолированные профессиональные группы, например представителей бизнеса, науки и органов власти. Они будут принимать участие в дискуссиях, направленных на решение городских проблем и вопросов развития Петербурга.
Авторы проекта считают, что таким образом можно изучить проблему с разных сторон и предложить нестандартные решения.
— Идея этого всего происходит из уже апробированного в науке междисциплинарного подхода, когда решаются проблемы не узкой наукой, а целой группой наук, — пояснил в комментарии ФАН Александр Крылатов.
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