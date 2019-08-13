— Давайте сумки-то, а то не донесете, — слышу знакомый голос.

Стою у своего подъезда, отыскиваю в кармане ключи. Поднимаю глаза — помощь мне предлагает наш консьерж Олег, который вышел покормить дворовых кошек. Олег очень деятельный товарищ. Помогает он жильцам дома постоянно: заказы от курьеров принимает, адрес подскажет, с переездом поможет, сбегает за хлебом. И всегда в курсе всего.

Не знаю, как другим, а нам с консьержами повезло. Они настоящие и незаменимые помощники и неравнодушные люди. Новости расскажут, мастера отыщут, магазин со скидками посоветуют. Кладезь нужности и полезности.

А еще — гарантия безопасности. Они знают всех жильцов не только в лицо, но и по фамилиям. Незнакомца не пустят. Даже курьеров по доставке еды допрашивают, куда, к кому... А то мало ли что. Очень надежная система защиты получается. И человечная, не какая-то там беспилотная и бездушная видеокамера наблюдения.

...Олег донес мои сумки до двери. Заодно предупредил: в понедельник на некоторое время воду отключат.

— Вы как раз на работе будете, а я прослежу, чтобы все было хорошо, — сказал он и отправился на свой пост.

Открывая дверь, с улыбкой представляю себе, как он на полпути остановится поболтать с соседкой о новых площадках для собак. Уточнит у бабули на лавочке, вывела ли она мошек с балкона. Прикрикнет на шумных детей. И, едва присев в каморке за свой сканворд, бросит его и побежит на улицу: вон соседка молодая, только права получившая, во двор въезжает. Надо ж помочь припарковаться!

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