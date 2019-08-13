Беременная невеста Тимати прокатилась на гидроскутере и напугала фанатов
Возлюбленную российского рэп-исполнителя Тимати Анастасию Решетову активно обсуждают в социальных сетях: беременная девушка выложила в аккаунте в Instagram свою фотографию на водном скутере.
— Чуть покаталась... Пока не отругали, — подписала снимок модель.
Некоторые поклонники отметили смелость девушки. «Классно»; «Я бы не рискнула»; «Суперженщина!» — восхитились некоторые фанаты.
Однако часть пользователей ужаснулась такому поступку, ведь Анастасия Решетова совсем скоро родит. «Это очень опасно на последних месяцах»; «Забыла, что беременна?»; «Не проснулись еще материнские инстинкты...» — писали они, отмечая безответственность звезды.
Анастасия Решетова и Тимати ожидают появления малыша уже осенью. Вместе с ними отпуск на Мальдивах проводят дочь рэпера Алиса и его мать Симона Яковлевна.
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