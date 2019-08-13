Мы стали более лучше обижаться

Мы дошли до ручки.

Известная компания, занимающаяся выпуском того, что в СССР когда-то деликатно называлось "изделием номер 2", а ныне спокойно ждет своего часа на кассах всех супермаркетов между упаковками жвачки, одноразовыми лезвиями и бутылочками с опохмелином, стала центром колоссального скандала.

Но она ославилась не потому, что вдруг принялась выпускать изделия некачественные или дырявые, а потому, что опубликовала шутку, которую пользователи соцсетей сочли, ни много ни мало, сексистской! Пачка с теми сами изделиями, обвитая змеей, сопровождалась надписью: "Не забывай о защите, даже если меняешь шкуру раз в год".

Людям не очень продвинутым может быть непонятно, из-за чего, собственно, разгорелся такой сыр-бор. Ну, так поясним: шкурой на сленге называют представительниц первой древнейшей профессии или тех дам, которые часто занимаются "этим" ("Этим" - написано намеренно, дабы избежать обвинений в чем был то ни было, мало ли, - прим. авт.).

И вот, значит, пошутили. На свою голову. На которую и обрушились из Сети килотонны комментариев … мол, девушек оскорбили, мерзавцы. Это с точки зрения креативных ребят в шутке если и содержался намек, то лишь на тех, кто "это" особо не практикует, а точки зрения пользователей это - самый гнусный выпад. Боже, какая боль! "Вы так и матерей/жен/девушек своих называете?" "Данная реклама унижает человеческое достоинство женской социальной группы!" Ну и так далее, и так далее, и так далее...

Многие блогеры похожи на Фрекен Бок Фото: ФГУП "ТПО "Киностудия "Союзмультфильм"

Какая же у нас, оказывается, тонкая шк... Тсс, стоп. Чуть не ляпнула. Тонкая... кожа! Какие мы трепетные и болезненные, хрупкие, как хрустальные вазы - только задень плечиком, все зазвенит, а то и рассыплется на острые осколки. И они будут резать пальцы еще долго-долго. Поразительно, что болезненное ощущение своего достоинства... (Ой, нет, так нельзя, слово "достоинство" тоже может быть расценено не так и подсознательно направлять в урологическую тему... - прим. авт.) Попробуем еще раз. Поразительно, что болезненная ранимость будто специально культивируется некоторыми людьми, доводя нас до маниакального состояния повышенной подозрительности. Нам уже мерещится нечто там, где этого "нечта" и близко нет. И в рекламном слогане, конечно, имеется некий подтекст, но он, скорее, носит характер лингво-филологический и основан на дивной игре слов и образующейся таким образом двусмысленности. Но уж сексизмом там не пахнет вообще.

А вот пойди и докажи. Но ведь реакция "нас оскорбили" - почти свята. И выдают ее представители общества, которое никак, ну просто никаким образом не выглядит ранимым - оно достаточно агрессивно и злобно. Уже никого не шокирует мат, можно ударить, послать, толкнуть, и это не вызовет изумления. А обороняем мы только свое хрупкое, нежное "я". И если нам мания подозрительности подсказала, что есть повод надуть щеки, надуем их с радостью, потому что самое главное для соцсетей - найти врага, того или тех, на кого можно сливать яд и шипеть змеей, той самой, что меняет "ш..." раз в год. Если посмотреть переписку, то пользователи оскорбили производителей именитого изделия уже куда сильнее.

... Не называйте хлеб черным, это кому-то может не понравиться и попахивает расизмом. Кстати, а зачем выпустили белый активированный уголь? Тут что-то не так! А еще - не говорите женщине "женщина", это ведь намек на ее возраст, говорите ей "девушка", к этому обращению она привыкла еще 60 лет назад. И не читайте "Ослиную шк..." детям, а то они вырастут и будут использовать это слово.

И - держите ушки на макушке! Земля вращается с единственной целью - найти повод оскорбить вас, лично вас. Но у вас есть ответ: соцсети. Там можно травить, уничижать, впадать в эйфорию от своей злобности и "любить" всех, не прибегая к "изделию номер 2". Наверное, это создает чувство величия. И Бог с ним.

Мы стали более лучше одеваться. Мы стали более лучше есть и пить. Мы стали менее хуже читать и менее хуже понимать друг друга, но то, что нужно, прочтем. Мы стали более лучше обижаться и более лучше всех подозревать. Нам хорошо.

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