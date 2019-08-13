Мелодии и техника. Сергей Золотарев подготавливает составы в метро и занимается творчеством

— Как давно вы работаете в метрополитене?

— С 2007 года. Пять лет был слесарем-электриком, сейчас работаю мастером по уборке и подготовке подвижного состава, пять лет в этой должности. На прежней позиции имел дело с оборудованием, сейчас работаю с людьми. И везде свои особенности.

— А что вы делаете на своей работе сегодня?

— Руковожу людьми для обеспечения надлежащего культурно-санитарного состояния подвижного состава. Работа нравится, приятно видеть хороший результат. Стараюсь подходить к каждому индивидуально, ведь и характер, и опыт у всех разные.

— Как проходит ваша рабочая смена?

— Рабочий день начинается в 8 часов. Собираю бригаду, проверяю наличие спецодежды, инвентарь, выдаю инструменты, моющие средства. Рассказываю на пятиминутке план действий, ставлю задачи — и идем работать.

— Человеческий фактор важен в вашем деле?

— Конечно! В каком состоянии человек пришел на работу, достаточно ли выспался, здоров ли, не расстроен чем-то... Мы работаем круглосуточно, среди техники, труд физически сложный, вопросы не бывают праздными. Люди есть люди. Я несу ответственность за всех, кем руковожу.

— Составы, которые вы с командой готовите, чем-то отличаются между собой?

— По большому счету похожи, хотя есть технические отличия, это зависит от модели, года выпуска. На линии есть три тематических состава: «Донор», новогодний «Снегирь» и юбилейный поезд, посвященный открытию Московского метрополитена.

— А что вы любите делать в свободное от работы время?

— Мое главное хобби — электронная музыка. В 16 лет я устроился на авиационный завод на Тушинской. С первой зарплаты купил себе аппаратуру, начал сводить треки, и затянуло. Сейчас уже сам музыку сочиняю. Мне нравится стиль «мелодичный техно», есть и такой. Электронная музыка — это ведь не обязательно транс, тыц-тыц и прочие штампы. Это может быть этнический вокал, национальные инструменты, африканские тамтамы, кельтские рожки, шотландская волынка.

— Как относятся друзья, коллеги к вашему увлечению?

— Почти все коллеги в депо знают о моем хобби и меня поддерживают. Играл в клубах, изредка — на корпоративах. Скоро у приятельницы будет день рождения, буду для нее играть. Как шутят сами диджеи, каждый второй в Москве сегодня диджей. Все дело в том, что современная музыкальная техника удобна, и научиться писать на ней музыку довольно просто.

— Чем еще увлекаетесь, кроме написания музыки и диджеинга?

— Катаюсь на велосипеде, стараюсь проезжать по 70 км в день. Путешествую по разным странам.

— О чем вы мечтаете в плане музыкальной деятельности? Есть ли перспектива движения?

— Хочу раскрыться как музыкант, выпустить альбом. Это сложно — записать треки, свести, выпустить тираж дисков, заключить контракт с каким-нибудь лейблом… Если получится в течение пяти лет, буду доволен. Пока работаю как диджей под именем Dj Rezar. Есть страничка в интернете, можно зайти и послушать.

Обязанности

— Осуществляет руководство участком уборки и подготовки подвижного состава.

— Проверяет качество выполняемых работ.

— Осуществляет контроль за правильностью использования рабочими средств индивидуальной и коллективной защиты.

— Обеспечивает участок необходимыми материалами и моющими средствами.

— Проводит инструктаж рабочих по охране труда и технике безопасности.

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