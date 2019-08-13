Большое кольцо растет
С 18 по 24 августа включительно для пассажиров будут закрыты 9 станций Сокольнической линии.
Доступ будет перекрыт на станции «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».
— Закрытие станций организовано по просьбе Департамента строительства города Москвы для проходки тоннелей юго-западного участка Большой кольцевой линии, — сообщили в пресс-службе метрополитена. — Часть этого участка проходит непосредственно под станцией «Проспект Вернадского». По строительным нормам при проведении таких работ в зоне действующего метрополитена для обеспечения безопасности перевозок необходимо временное прекращение движения поездов.
На время закрытия будут действовать маршруты компенсационных автобусов.
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