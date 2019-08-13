Креатив для четвероногих: в столице прошло дефиле собачьих костюмов

Модная индустрия давно уже вышла за привычные границы — все большей популярностью пользуются наряды для четвероногих питомцев. Поэтому в столице прошло дефиле собачьих костюмов. Последний пик такой моды оценила корреспондент «Вечерки».

Сначала я ждала от действа тяжелого гламура. Но место сбора — популярное у молодежи место «Яма» — как бы намекало, что будет не совсем гламур. Но что? Мероприятие и правда не было похоже на традиционную светскую вечеринку, где собираются тщеславные хозяйки карманных выставочных йорков и показывают самые дорогие и модные костюмы.

Организаторы — архитектор Ирина Литвякова и журналист Виктор Булгаков — объяснили, что им так не терпелось посмотреть на собак в костюмах, что сами решили сделать вечеринку, не дожидаясь, пока это сделает кто-то другой.

А выбор для места показа «Ямы» оказался закономерным — бесплатно и массово. Дефиле началось с выхода той-терьера Барни. Хозяйка рассказала о привычках питомца, например о том, что Барни любит огурцы. Песик был одет в непромокаемую жилетку салатового цвета, такую же, как плащ у хозяйки.

Вторая собачка редкой породы бишон фризе (французская болонка) явилась в яркой рубашке и вызвала умиление зрителей.

Независимое жюри поставило первым выступающим высшую оценку — шесть баллов. В общем, высший балл ставили всем участникам, потому что, по словам организаторов, «все собаки заслуживают только самое лучшее».

Не все хозяева, которые заявились на участие в дефиле, успели подготовить наряды. Хозяйка йоркширского терьера вывела своего питомца в «костюме собаки», зато с бантом на голове. Как говорится, в моде естественность.

Одеяния остальных хвостатых показали, что идея собраться не ради моды, а «по приколу», удалась. Некоторые наряды все же были тщательно продуманы.

Больше всего было собак породы мопс. Мопс Рауль Гонзалес Бланка в красной накидке с надписью «Испания », названный в честь футболиста клуба «Реал Мадрид», оказался более ленивый, чем футболист.

— Рауль любит только смотреть аниме, есть и спать, — призналась его хозяйка.

Мопс Чиви вышел в костюме лобстера и постоянно пытался его скинуть.

А мопс-путешественник Леня, побывавший во многих странах, покорил всех зрителей черно-желтым костюмом шмеля. На собаке красовался головной убор, завершающий образ.

Ведущий Роман Бордунов с юмором отметил: «возникает то чувство, когда собака одета лучше, чем ты».

Пес Йорк Орбит выступил в костюме медведя (хотя больше походил на чебурашку), мальтийская болонка очаровала присутствующих разноцветными крылышками и облачением единорога.

Организатор Ирина Литвякова подвела тенденции современной собачьей моды:

— В тренде — наряжать питомцев другими животными, модно носить смешные костюмы, радовать хозяев и окружающих.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Марина Немчинова зоопсихолог, кинолог городского Центра собаководства:

— Одевать большинство пород собак в нашем климате не нужно. Поэтому любой наряд на псе является выражением характера и индивидуальности его хозяина. Тепло одетый питомец говорит о том, что хозяин мнительный. Пес в забавном наряде показывает, что хозяин обладает чувством юмора, творческой жилкой и индивидуальностью. Собаки ориентируются на настроение хозяина.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Одежда для собак имела огромное значение еще в далеком прошлом. В тяжелые мощные доспехи наряжали боевых псов в IV–V веках до н. э. Железное облачение не только защищало собаку, но и придавало ей устрашающий вид.

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